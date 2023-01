"Faremos todos os possíveis para tirar Dani Alves deste esquema diabólico..."

Irmão do jogador defende a sua inocência em relação à acusação de violação apresentada por uma jovem mulher, que considera tratar-se de uma "armadilha".

Dani Alves continua preso preventivamente em Barcelona, na sequência de uma denúncia de agressão sexual apresentada por uma jovem mulher, que acusa o jogador, de 39 anos, de a ter violado numa casa de banho de uma discoteca catalã, em finais de dezembro.

Esta quarta-feira, Ney Alves, irmão do lateral direito, voltou a defender a inocência de Dani, garantindo que o internacional brasileiro está a ser alvo de um "esquema diabólico" orquestrado pela alegada vítima, de 23 anos.

"O meu irmão caiu numa armadilha. A minha família não se vai render. O meu irmão tem uma carreira intocável em todo o Mundo e esta confusão está a afundá-la. Vamos fazer todos os possíveis para tirar o meu irmão deste esquema demónico e diabólico em que se meteu", vincou, em direto para o programa "Espejo Público".

No fim de semana, Ney Alves já havia revelado sentir-se "impotente" perante a situação em que se encontra o irmão, mostrando-se insatisfeito com o trabalho da advogada encarregue da defesa do jogador, entretanto substituída por um dos mais reputados advogados de Barcelona, Cristóbal Martell.