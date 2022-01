Família real do Catar vê Mbappé fora do PSG: "Quando alguém quer sair, não é fácil"

Nasser Al-Attiyah, príncipe do Catar e primo do proprietário do PSG, admite que não será fácil segurar Mbappé nos parisienses.

Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, Nasser Al-Attiyah, tricampeão do Rali Dakar e atual líder nos automóveis do Dakar'2022, admitiu que Kylian Mbappé deverá mesmo sair do Paris Saint-Germain. Mas o que liga o piloto a este tema? É que o catari é membro da família real daquele país e primo do proprietário do clube francês.

"Já sabes. Quando alguém quer sair do clube, não é nada fácil", apontou Al-Attiyah.

Recorde-se que Mbappé é livre para assinar um pré-contrato com outro clube desde 1 de janeiro.