Família de Mino Raiola confirma a morte do empresário italiano

Agente de jogadores estava internado em estado grave e não resistiu.

A família de Mino Raiola anunciou este sábado, numa nota publicada nas redes sociais, o falecimento do famoso empresário de futebol, responsável pela carreira de jogadores como Ibrahimovic, Pogba e Haaland. Esta informação surge dois dias depois de a imprensa italiana ter noticiado a morte de Raiola, de 54 anos, algo que na altura foi desmentido.

"É com infinita tristeza que confirmamos a morte do agente mais incrível da história do futebol", pode ler-se. "O Mino tocou várias vidas ao longo do seu trabalho, e escreveu um novo capítulo na história do futebol moderno. A presença dele deixará para sempre saudade. Agradecemos a todos pelo enorme apoio recebido durante estes períodos difíceis", vinca um documento onde é referido que Raiola "lutou até ao final com a mesma força que colocou nas mesas de negociações para defender os próprios jogadores".

Confira a nota na íntegra:

"É com infinita tristeza que confirmamos a morte do agente mais incrível da história do futebol. Mino lutou até ao fim com a mesma força que colocava na mesa de negociações para defender os nossos jogadores. Como habitual, deixou-nos muito orgulhosos e nunca percebeu isso.



Através da sua ética de trabalho, tocou tantas vidas ao longo do seu trabalho e escreveu um novo capítulo na história do futebol moderno. A sua presença será para sempre lembrada.



A sua missão de fazer com que o futebol se tornasse um melhor lugar para os jogadores continuará com a mesma paixão.



Agradecemos a todos pelo enorme apoio que temos recebido durante esta fase difícil e pedimos respeito e privacidade para família e amigos neste momento de luto.



A Família Raiola".