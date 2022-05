Família de Mbappé está de costas voltadas com o Real Madrid: "Estão zangados"

Continuidade do francês em Paris não caiu bem em Espanha e reação em Espanha não caiu bem junto das pessoas mais próximas do craque

A família de Kylian Mbappé não ficou contente com o comportamento do Real Madrid na sequência do anúncio oficial da permanência do craque em Paris. A imprensa espanhola garante que as pessoas mais próximas do avançado se sentem enganadas.

"Vim de Paris. Falei com pessoas próximas de Mbappé e estão zangadas. Acreditam que não enganaram ninguém, estão zangadas e dececionadas com o Real Madrid. Disseram-me que gostariam que Florentino Pérez falasse. Dizem que nunca houve um acordo com Kylian [Mbappé] e que gostariam de explicações", garantiu Toño Garcia, jornalista da 'Cuatro'.

Mbappé acertou a renovação de contrato com o PSG até 2025 nos últimos dias. O internacional francês, que era dado como reforço do Real Madrid há meses, ganhará 167 mil euros por dia.