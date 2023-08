Família Bellingham em grande: fim de semana de golos para Jude e Jobe

Médio do Real Madrid fez dois golos na vitória dos merengues no terreno do Almería, por 1-3. Irmão do internacional inglês bisou e foi decisivo no triunfo do Sunderland, no Championship

Este fim de semana foi de absoluto sonho para a família Bellingham. Jude, no Real Madrid, e Jobe, no Sunderland, bisaram e foram decisivos para as respetivas equipas.

O internacional inglês bisou no triunfo do Real Madrid na casa do Almería, por 1-3. Jude já tinha marcado na primeira jornada, em Bilbau.

Jobe Bellingham, de apenas 17 anos, bisou e foi decisivo no triunfo do Sunderland diante do Rotherham, por 2-1, na terceira jornada do Championship.