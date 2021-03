"Faltou-me humildade, seriedade e profissionalismo no Barcelona"

Após meio ano sem êxito no Benfica, Todibo está agora nos franceses do Nice, novamente emprestado pelo Barcelona, clube no qual, diz, lhe faltaram algumas coisas para se impor

Depois de uma primeira metade da temporada apagada ao serviço do Benfica, com participação em apenas dois jogos, Todibo foi novamente emprestado pelo Barcelona e agora representa os franceses do Nice.

Em entrevista ao L'Équipe, o defesa-central, de 21 anos, que pertence aos blaugurana desde janeiro de 2019, quando foi contratado ao Toulouse, admite que lhe faltou "humildade, seriedade e profissionalismo" para se afirmar em Camp Nou.



"Não sei quem achei que era. Faço o melhor que posso. Não para que as pessoas digam que mudei, mas sim para me sentir bem. No futebol não se deve ligar à opinião dos outros, caso contrário cai-se rapidamente em depressão. Sou eu que tenho de valorizar-me", diz Todibo, reconhecendo que não soube aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas na equipa principal dos catalães.

"Ir para o Barça e não jogar é uma merda. Não ajudei a equipa, ganhei um campeonato mas na realidade é falso. Só joguei quando tínhamos conquistado o título. Prefiro vestir a camisola do Sedan [clube francês] e jogar do que ir para o Barcelona e não jogar. Além disso, recebem-se menos críticas", sublinha o jogador.