"Faltou atitude ao Barcelona e isso é inaceitável"

Rivaldo comentou situação do Barcelona e afirmou que os catalães estão "em perigo" na Liga dos Campeões.

Rivaldo, antigo jogador do Barcelona, explicou que o Barcelona está "em perigo" de ficar de fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

"O Barcelona está realmente em perigo de ficar de fora dos quartos primeiros na La Liga pela primeira vez em muitos anos. A equipa não joga bem e as coisas estão a ficar muito feias", começou por dizer Rivaldo.

"No futebol o primeiro que leva sempre com a culpa é o treinador e no Barcelona a pressão é muito alta, especialmente se as coisas continuam a não sair bem", disse.

Rivaldo comentou ainda o sorteio da Liga dos Campeões, desta segunda-feira, e admitiu temer todos os rivais: "Será o teste do algodão, a maneira de saber o verdadeiro valor do Barcelona. Agora Koeman o que deve fazer é dedicar-se a melhorar a equipa até que chegue fevereiro para pô-la em posição de competir".

"Não vejo o Barcelona a ser capaz de lutar pela Champions, mas as coisas podem mudar. Se forem capazes e vencer um rival poderoso nos oitavos, quem sabe pode subir a confiança", acrescentou.

Rivaldo comentou ainda o jogo do Barça com a Juventus: "Faltou atitude no relvado. Um jogador deve dar tudo quando joga com a camisola do Barcelona, mas agora isso não acontece. É inaceitável", lamentou.

"Há outras situações extradesportivas que estão a ameaçar a estabilidade. Creio que o 2-8 contra o Bayern e o que aconteceu Messi no final da temporada passada ainda continua a ter interferência para o trabalho de toda a equipa", finalizou.