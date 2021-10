Faltou ao jogo devido ao casamento do irmão e apresentou desculpas: "Cometi ato de indisciplina"

Borja Garcés, do Leganés, recebeu muitas críticas por parte do seu treinador

Está no Leganés por empréstimo do Atlético de Madrid e entrou na ordem desportiva do dia em Espanha depois de faltar a um jogo para ir ao casamento do irmão. Agora, pediu desculpas pela atitude.

"No sábado passado, cometi um ato de indisciplina ao ausentar-me da sessão de treino anterior ao encontro contra o Tenerife. Gostava de pedir desculpa a todos. Ao clube, ao treinador, à equipa técnica, aos meus companheiros de equipa e, do fundo do coração, aos adeptos", afirmou o atleta, num vídeo.

Asier Garitano não gostou da atitude do atleta e, ainda a quente, garantiu que não voltaria a contar com ele para jogar no Leganés em 2021/2022.

"Eu explico muito bem o tema do Borja. Há dois dias pediu-me autorização para assistir ao casamento do irmão. Não lhe dei autorização porque tínhamos treino. Sei que também fez esse pedido ao clube e o clube respondeu-lhe que não podia ir. Sem autorização do clube e do treinador, o Borja faltou ao treino e foi ao casamento em Melilla. Isso parece-me uma aberração. Enquanto aqui estiver aqui, esse rapaz não volta a vestir a camisola do Leganés", garantiu.

O empréstimo do avançado ao Leganés, pelo Atlético de Madrid, termina apenas no final da época.