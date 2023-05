"Falta-nos qualidade. Disse-o em agosto e em janeiro e não foi corrigido"

O capitão e líder do Celta de Vigo, Iago Aspas, criticou o clube por falta de ação, numa altura onde a a equipa celeste está na iminência da despromoção.

Depois da derrota deste domingo frente ao Cádiz (1-0), o Celta de Vigo está apenas um ponto acima do Valladolid (em zona de despromoção) à entrada para a última jornada. A celeste está na sua pior fase esta época, tendo somado apenas um ponto nos últimos cinco jogos.

No final da partida, o líder da equipa, Iago Aspas, não se conteve: "Falta-nos qualidade no plantel. Disse-o em agosto, disse-o em janeiro e não foi corrigido", começou por dizer: "Não fizemos as coisas bem, não tivemos a bola. Só ao fim de 45 minutos é que nos apercebemos que estávamos a perder por 1-0. Não tivemos nenhuma oportunidade clara".

Na última jornada da época, o Celta de Vigo defronta o Barcelona, e o Real Valladolid recebe o Getafe em casa. A equipa de Carlos Carvalhal (treinador português do Celta), vê-se obrigada a fazer um resultado melhor que o Valladolid, para se manter no principal escalão espanhol: "Aconteceu-nos há alguns anos, duas épocas seguidas, mas agora temos de jogar em casa e temos de tentar conquistar os três pontos. Levo três semanas muito más das costas, mas nem que seja da cadeira de rodas estarei no jogo", finalizou Iago Aspas.

As críticas do capitão do clube não deverão passar despercebidas, dado à influência que Iago Aspas exerce na equipa espanhola.