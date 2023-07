Falta de segurança cancela presença de Mbappé num particular nos Camarões

O avançado francês encontra-se no país africano, de onde o seu pai é natural, e tinha previsto integrar um jogo particular contra uma equipa da segunda divisão, mas dúvidas quanto à sua segurança fizeram com que a participação fosse cancelada.

De férias nos Camarões, de onde o seu pai é natural, desde quinta-feira, Kylian Mbappé, afinal, não vai participar num jogo particular contra o FC Vent d'Etoudi, equipa da segunda divisão daquele país, devido a dúvidas quanto à sua segurança.

A notícia chega do jornal Le Parisien, que revela que, após a receção caótica que o avançado do PSG teve na chegada ao país africano, gerando a presença de mais de duas mil pessoas no aeroporto de Yaoundé, a equipa que acompanha de perto o internacional francês decidiu não correr riscos.

A visita de Mbappé aos Camarões deverá terminar no sábado, com o avançado francês a regressar a Paris.