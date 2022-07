O lateral Tyrell Malacia é o único reforço até ao momento dos red devils

Novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag está a perder a paciência com a incapacidade da Direção em assegurar contratações.

Segundo o "The Times", o técnico, que ainda só conta com o lateral Malacia, vindo do Feyenoord, exige que o clube aumente as propostas pelo central Lisandro Martínez e o extremo Antony, ambos do Ajax e com os quais trabalhou no passado.