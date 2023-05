Falhou o penálti decisivo no jogo da subida à Premier e acaba dispensado

O Coventry dispensou Fankaty Dabo, que falhou o penálti decisivo contra o Luton Town, na final do play-off de subida

O Coventry perdeu a final do play-off de subida à Premier League, perante o Luton Town, nos penáltis, e esta terça-feira anunciou sete dispensas, entre elas do jogador que falhou o penálti decisivo, Fankaty Dabo.

Dabo estava no Coventry desde 2019, era um jogador querido pelos adeptos e foi o jogador do ano em 2020, quando subiram ao Championship. Fez 131 jogos pelo clube, até ser dispensado.

Os sete atletas estavam em final de contrato e o clube iria decidir sobre a sua continuidade no final da época. Fankaty Dabo era o lateral direito da equipa, somando 31 partidas esta época.

