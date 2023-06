Falharam penáltis e foram alvo de racismo: "Se perdemos, somos negros..."

Youssoufa Moukoko e Jessic Ngankam viram as respetivas grandes penalidades serem defendidas na estreia da Alemanha no Europeu sub-21, diante de Israel (1-1), sendo alvo de insultos racistas nas respetivas redes sociais.

A Alemanha deu entrada na fase de grupos do Europeu sub-21 com um empate a uma bola frente a Israel, ao fim de um jogo em que Youssoufa Moukoko (3') e Jessic Ngankam (80') viram as grandes penalidades que cobraram serem defendidas pelo guarda-redes Daniel Peretz.

Após a partida, os dois jogadores foram alvo de insultos racistas nas respetivas redes sociais, com Moukoko a reagir: "Se ganhamos somos todos alemães, se perdemos somos negros e depois vêm os comentários de "macaco". Coisas destas simplesmente não pertencem ao futebol".

Em declarações reproduzidas pela imprensa alemã, o avançado do Dortmund, de 18 anos, reforçou as críticas a quem o insultou.

"Estas são pessoas que não têm nada para fazer. Somos todos iguais, todos sangramos o mesmo sangue. Há que lutar contra essa gente. São idiotas. Também disse a Jessic para não baixar a cabeça. Somos uma equipa e queremos jogar futebol", completou.

O selecionador alemão Antoni Di Salvo também não deixou os abusos dos adeptos sem resposta, condenando em conferência de imprensa: "Qualquer tipo de racismo é o mais baixo dos baixos. É absurdo quando as pessoas comentam de forma anónima na internet e publicam insultos racistas aos nossos rapazes. Não é aceitável e quero proteger os meus jogadores, que gostam de jogar pela Alemanha e são alemães que dão tudo pelo país e por eles mesmos. Estou dececionado".

Também o Dortmund e o Hertha de Berlim, clubes de Moukoko e Ngankam, respetivamente, condenaram os insultos racistas nas redes sociais, publicando mensagem de apoio aos jogadores.

A Alemanha está inserida no Grupo C do Europeu sub-21, juntamente com Israel, Inglaterra e Chéquia - ingleses lideram após terem vencido os checos por 2-0.