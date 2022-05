Morte de Raiola deixa questões no ar: o que será do património e dos jogadores?

Empresário faleceu aos 54 anos, no passado dia 30 de abril, não resistindo a uma doença.

Mino Raiola era um dos agentes de jogadores mais cotados do planeta. O falecimento do empresário, aos 54 anos de idade, chocou o mundo do futebol e deixou várias questões no ar que a imprensa espanhola aproveitou para clarificar.

De acordo com a Forbes, o antigo agente tem um património fixado nos quase 85 milhões de dólares e, ao longo da carreira, participou em transferências que geraram quase 850 milhões de dólares.

A empresa de Raiola era constituída por poucas pessoas, que tinham a confiança total do agente. Agora, os negócios continuarão a ser geridos pela família, de acordo com o jornal Marca, com Rafaela Pimenta (advogada), Vicenzo Raiola e José Fortes (funções de captação de jogadores).

Para já, segundo o mesmo jornal, não se espera que alguns dos jogadores mais importantes deixem a empresa de representação de Raiola, especialmente Pogba e Ibrahimovic, que tinham uma relação muito pessoal com o antigo agente.