Faleceu Stéphane Demol, campeão no FC Porto e também ex-jogador do Braga

Demol com Pinto da Costa

Tinha 57 anos e foi vítima de ataque cardíaco segundo a imprensa belga.

Stéphane Demol, antigo defesa belga que representou FC Porto e Braga no futebol português, faleceu aos 57 anos, vítima de ataque cardíaco, segundo informa a imprensa da Bélgica.

Demol vestiu a camisola dos dragões na temporada 1989/90, destacando-se com uma veia goleadora impressionante para um central: 12 remates certeiros, tendo conquistado o campeonato. Numa carreira iniciada no Anderlecht, reforçou o Braga em 1994/95, com apenas três jogos realizados.

Pela Bélgica, marcou presença no Mundial de 1986, no qual atingiu as meias-finais, e também quatro anos mais tarde, totalizando 38 internacionalizações.

À família e amigos, O JOGO endereça sentidas condolências.