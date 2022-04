Kalindi, antigo jogador de Penafiel, Nacional e Académica, faleceu aos 28 anos

O Nacional, clube que o defesa representou durante três temporadas e meia, anunciou o falecimento

Kalindi Souza, defesa-direito que em Portugal passou por Penafiel, Nacional e Académica, faleceu este domingo, aos 28 anos. As causas da morte não foram divulgadas.

O Nacional, clube que o defesa representou durante três temporadas e meia, anunciou o falecimento e Fernando Andrade, que foi seu companheiro no Penafiel, também deu conta da morte do amigo.

"O futebol está de luto pela morte de Kalindi, jogador que representou o Nacional nas últimas três temporadas e meia. Nascido a 29 de agosto de 1993, Kalindi chegou a Portugal na temporada 2015/2016, para representar o Penafiel. Três temporadas depois assinou contrato com o Nacional, por quem fez 71 jogos, marcando um golo. Lateral direito de posição, era um jogador explosivo e irreverente, enchendo o campo com a sua dinâmica, empenho e entusiasmo. Profissional exemplar, homem de grande caráter, sorriso fácil e sempre disponível para ajudar o amigo, faleceu aos 28 anos, deixando um enorme vazio no coração de todos quantos tiveram a felicidade de o conhecer e lidar com ele. Até sempre Kalindão...", pode ler-se no site oficial do emblema da Liga SABSEG.

"Meu amigo Kalindi, eu não acredito nisto. Espero que Deus cuide e conforte os seus familiares e a Victoria neste momento difícil. Vou sentir muito a tua falta. Descansa em paz, meu irmão", escreveu o avançado do FC Porto, que este domingo esteve no banco de suplentes da equipa principal dos "dragões" em Guimarães, no triunfo por 1-0 sobre o Vitória.

Kalindi chegou a Portugal em 2015, para representar o Penafiel por empréstimo do Grêmio Anápolis. Em 2018 assinou pelo Nacional, com o qual rescindiu em dezembro de 2021, tendo rumado à Académica, de onde saiu em janeiro de 2022, regressando ao Brasil.

À família enlutada, O JOGO apresenta sentidas condolências.