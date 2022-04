Faleceu Joachim Streich, o "Gerd Muller do Este", aos 71 anos

Vítima de doença prolongada, anunciou este sábado o Magdeburgo, clube que representou durante mais tempo.

O ex-futebolista Joachim Streich, internacional pela República Democrática Alemã (RDA) e conhecido como "Gerd Müller do Este", morreu aos 71 anos, vítima de doença prolongada, anunciou este sábado o Magdeburgo, clube que representou durante mais tempo.

"Joachim Streich viverá no coração de todos os elementos e adeptos do clube e a memória do nosso melhor marcador será guardada para sempre com honra", indicou o Magdeburgo, no qual o antigo avançado jogou durante 10 épocas, em comunicado.

Streich marcou 223 em 321 jogos pelo Magdeburgo e concretizou 55 em 102 partidas com a camisola da seleção da RDA, o que lhe valeu o cognome com referência a Gerd Müller, avançado da República Federal Alemã e um dos maiores goleadores da história do futebol.

O ex-jogador foi quatro vezes melhor marcador do campeonato da RDA e duas vezes designado melhor jogador, tendo depois iniciado uma curta carreira de treinador, durante a qual assumiu também o comando técnico do Magdeburgo.

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo marcou e partilhou o festejo com Elanga: veja o curioso momento Internacional português, assistido por Elanga, abriu este sábado, aos sete minutos, o marcador do encontro entre Manchester United e Norwich, a contar para a 33.ª jornada da Premier League. Veja o golo e o curioso festejo, abaixo: