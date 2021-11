Falcao tentou outro resultado, mas o Real Madrid venceu e é líder da La Liga

O Real Madrid passa a somar 27 pontos na liderança da liga espanhola, com dois de vantagem sobre a Real Sociedad, segunda, que no domingo defronta o Osasuna, e três sobre o Sevilha, terceiro, que defronta o Bétis.

O Real Madrid ascendeu à liderança isolada da liga espanhola, à condição, com um triunfo por 2-1 na receção ao Rayo Vallecano, que ainda assustou pelo colombiano Radamel Falcao, em jogo da 13.ª jornada.

O alemão Toni Kroos colocou o Real Madrid em vantagem, aos 14 minutos, e o francês Karim Benzema aumentou a margem para 2-0, aos 38, elevando para 10 os golos marcados na liga, num lance validado com o recurso ao videoárbitro (VAR).

O Real Madrid dispôs de várias ocasiões para aumentar, mas acabou por sofrer um golo pelo colombiano ex-FC Porto Radamel Falcao, aos 76 minutos, que esteve apenas 12 minutos em campo, dado que entrou aos 69 e saiu aos 81, por lesão.

O português Bebé foi chamado a jogo aos 60 minutos, o seu compatriota Kévin Rodrigues não chegou a sair do banco do Rayo Vallecano, e, aos 75, gelou o Santiago Bernabéu com um remate ao poste esquerdo da baliza do Real.

Na parte final do encontro, o Real Madrid foi encostado à sua baliza pelo Rayo Vallecano, que viu o golo do empate negado por duas vezes, já no período de descontos, primeiro por Toni Kroos e depois pelo guarda-redes belga Thibaut Courtois.

O Real Madrid passa a somar 27 pontos na liderança da liga espanhola, com dois de vantagem sobre a Real Sociedad, segunda, que no domingo defronta o Osasuna, e três sobre o Sevilha, terceiro, que defronta o Bétis.