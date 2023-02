Falcao poderá deixar o futebol europeu no final da temporada

Ex-FC Porto estará a considerar uma proposta do campeão da Malásia.

Aos 37 anos, Radamel Falcao atravessa a segunda temporada no Rayo Vallecano e, com o seu contrato a expirar no final da temporada, o jornal espanhol Marca avança que o avançado está a considerar uma proposta proveniente do Johor Darul Ta'zim, campeão hegemónico da Malásia.

Vencedor do respetivo campeonato nas últimas dez edições, o emblema pretende contar o ex-FC Porto, que soma dois golos em 21 jogos disputados até ao momento, por duas temporadas, com perspetiva de assumir um papel de embaixador do clube e da cidade após a retirada dos relvados.

Apesar de também interessar ao Valência e de a renovação com o Rayo Vallecano não ser por enquanto um cenário descartado, a referida fonte assegura que o internacional colombiano está atraído pela proposta asiática, que resultaria no nono clube da sua carreira profissional.

Recorde-se que Falcao passou pelo River Plate, FC Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea e Galatasaray, antes de ter rumado ao Rayo Vallecano no verão de 2021.

