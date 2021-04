Falcao operado vai ter máscara na cara

Daqui a três semanas pode voltar a jogar, mas talvez antes se usar máscara

O avançado internacional colombiano Radamel Falcao, antigo futebolista do FC Porto, regressou hoje a casa após ter alta hospitalar, três dias depois de ter sido operado a uma fratura no rosto.

"Falcao teve alta. O seu estado de saúde é bom e melhorou muito após a cirurgia. Não foi necessário um corte aberto, foi feita uma correção a partir do interior", explicou um dos médicos do hospital em Istambul, onde o jogador foi operado no domingo.

"poderá jogar dentro de três semanas, mas com uma máscara talvez antes", acrescentou.

O jogador colombiano, de 35 anos, que no sábado não jogou no empate do Galatasaray com o Karagumruk (1-1), sofreu no domingo uma fratura numa das maçãs do rosto, no decorrer do treino do Galatasaray e após chocar com um companheiro de equipa.

Na atual época, de 2020/21, o avançado tem estado ausente em boa parte dos jogos do Galatasaray, devido a problemas físicos, contando apenas com 14 jogos na Liga e um na Liga Europa, e oito golos.