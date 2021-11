Falcao é baixa no Rayo Vallecano: confira o período de paragem estimado

Falcao, avançado do Rayo Vallecano

Avançado colombiano saiu com queixas físicas do jogo frente ao Real Madrid.

Radamel Falcao tem sido uma das figuras de maior destaque do "surpreendente" Rayo Vallecano esta temporada, levando cinco golos em oito jogos disputados pelo clube espanhol. Um deles foi mesmo no sábado, na derrota frente ao Real Madrid (2-1).

O internacional colombiano acabou por sair com queixas físicas aos 81 minutos dessa mesma partida, frente ao emblema merengue. Esta segunda-feira, o clube detalha a lesão e o tempo estimado de paragem.

"O departamento médio do Rayo Vallecano informa que Radamel Falcao sofreu uma rotura no músculo adutor da coxa direita. O período inicial de baixa estimado é de três a quatro semanas", pode ler-se no site oficial.