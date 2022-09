Falcao atinge número redondo pela seleção: "Obrigado, Colômbia!"

O antigo avançado do FC Porto realizou o centésimo jogo ao serviço da Colômbia.

Radamel Falcao, antigo avançado do FC Porto, atingiu um número redondo na madrugada de domingo, na vitória folgada da Colômbia sobre a Guatemala (4-1), num particular disputado em New Jersey, nos Estados Unidos.

O avançado de 36 anos, titular na partida que assinalou a estreia do selecionador Néstor Lorenzo, cumpriu o 100º jogo ao serviço da seleção colombiana, aproveitando para realçar o marco nas redes sociais.

"Tenho de agradecer a todo o país pela confiança e apoio incondicional. Aos meus colegas, técnicos e amigos que tornaram possível chegar até aqui. Obrigado, Colômbia", agradeceu, nas redes sociais.

A marca de Falcao é apenas superada por quatro jogadores, sendo que David Ospina, guarda-redes que é o recordista de internacionalizações pela Colômbia, com 125, ainda se encontra no ativo, tendo inclusive atuado no triunfo diante da Guatemala.

Apesar disso, Falcao pode gabar-se de ser o maior goleador de sempre da seleção da Colômbia, por quem já celebrou 35 golos.