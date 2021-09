Falcao: "Ainda não tivemos oportunidade de comentar esse episódio..."

Declarações de Falcao, avançado colombiano, em entrevista ao jornal Marca.

Falcao assinou pelo Rayo Vallecano depois de ter rescindido contrato com o Galatasaray. Em entrevista ao jornal "Marca", o antigo avançado do Atlético de Madrid fala sobre o que encontrou no clube espanhol, o treinador e a condição física.

Rayo Vallecano: "O Rayo dá-me a oportunidade de estar numa Liga como a espanhola, numa cidade que conheço bem e com uma equipa técnica jovem e talentosa, como os meus colegas de equipa. Espero poder aproveitar esse talento. Fiquei surpreendido com a intensidade com que treinam e com a humildade dos jogadores. A ambição de fazer bem as coisas. O nível da equipa é alto e parece-me que deveriam ter mais pontos pelo que mostraram até hoje. Agora é preciso procurar a vitória."

Condição física: "Estou a treinar desde meados de junho, sinto-me muito bem. Fiz uma boa preparação física e agora o que me resta é ter regularidade e minutos. Penso que vai ser assim."

Venceu uma Liga Europa [ao serviço do Atlético de Madrid] frente ao agora seu treinador Andoni Iraola [na altura jogador do Atlético de Bilbau]: "Por enquanto, não tivemos oportunidade de comentar esse episódio [risos]. Para mim foi um momento inesquecível, não tanto para ele, mas haverá oportunidade de recordá-lo."