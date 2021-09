Falcao agradecido a Bebé depois do golo decisivo: "Foi um cruzamento espetacular"

Colombiano deu a vitória ao Rayo Vallecano, em San Mamés

De regresso ao futebol espanhol, Radamel Falcao voltou a marcar com a camisola do Rayo Vallecano, oferecendo mesmo os três pontos no terreno do Athletic. No final, o colombiano agradeceu aos colegas, de uma forma geral, e a Bebé, de forma particular.

"Foi um cruzamento espectacular. Falámos sobre isso e ele executou-o magistralmente. É muito importante continuar a ganhar e ainda mais depois de uma vitória num campo como este", afirmou o internacional colombiano.

Com mais uma vitória, e com a ajuda do golo precioso de Radamel Falcao, o Rayo Vallecano vai dormir no quarto lugar da tabela classificativa, posição de Liga dos Campeões.