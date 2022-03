Falam em "negociações secretas" por Rudiger em Espanha

Barcelona estará empenhado em adquirir o jogador a custo zero.

O futuro de Rudiger continua a ser uma incógnita. Associado a diversos clubes um pouco por toda a Europa, o central do Chelsea termina contrato com os "blues" em junho e não deverá prolongar a ligação com o clube inglês, estando livre para assinar a custo zero por qualquer clube.

O Barcelona é um dos clubes apontados como tendo interesse no internacional alemão e, esta quinta-feira, Florian Plettenberg, da Sky Sports, fala mesmo em "negociações secretas" do emblema "blaugrana" no sentido de contratar o jogador.

De acordo com as mesmas informações, Mateu Alemany e Jordi Cruyff, membros da direção do clube espanhol, reuniram-se na noite de quarta-feira com Senesie, representante do central alemão, no hotel "The Barcelona Edition", em Espanha, durante cerca de três horas.