Falam em mais uma oferta de milhões do Newcastle, desta feita por um ex-FC Porto

Emblema inglês parece disposto a continuar a gastar muitos milhões de euros neste mercado de transferências.

Se antes da abertura desta janela de transferências o Newcastle já prometia aquecer o mercado, agora parece mesmo que o emblema inglês quer assumir esse "estatuto".

Oficializadas as contratações de Kieran Trippier ao Atlético de Madrid e de Chris Wood ao Burnley, vários continuam a ser os nomes associados aos "magpies".

Além de Donny Van de Beek, o "Telegraph" insiste ainda no interesse do Newcastle num ex-FC Porto. De acordo com as mesmas informações, o emblema inglês terá feito uma segunda oferta por Diego Carlos, central do Sevilha, de aproximadamente 45 milhões de euros, mais de metade da sua cláusula de rescisão, fixada nos 80 milhões de euros.

O central brasileiro de 28 anos, que em Portugal representou a equipa B do FC Porto e o Estoril, é um dos pilares do onze de Julen Lopetegui, com 28 jogos realizados e ainda dois golos marcados.