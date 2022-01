Falam em "bomba Dybala": situação do argentino terá sofrido reviravolta inesperada

Dybala está na Juventus desde 2015 e é uma das principais figuras da formação agora comandada por Massimiliano Allegri.

Paulo Dybala termina contrato com a Juventus em junho de 2022 e há meses que teria fechado um acordo de renovação com a Juventus. No entanto, de acordo com a TyC Sports, a situação terá dado uma reviravolta inesperada.

O argentino não terá gostado que a "Vecchia Signora" tivesse alterado as condições do acordo e a nova negociação não terá chegado a bom porto, pelo que, a menos que haja uma mudança de última hora, Dybala deixará Turim a custo zero a 30 de junho, quando expira o seu atual vínculo.

