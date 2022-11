Declarações de Nasser Al-Khelaifi, líder máximo do PSG.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, falou sobre o futuro de Lionel Messi, craque argentino que termina contrato com o campeão francês no final da corrente temporada. O líder do emblema parisiense assegurou que o argentino "está feliz" e falou ainda do investimento do clube, que tem originado muitas críticas.

"É jogador do Paris Saint-Germain e tem um contrato connosco. Ele tem contrato connosco e vamos ver o que vai acontecer no final da temporada. Está feliz, em Paris", garantiu, em declarações reproduzidas pela talkSPORT.

Al-Khelaifi também abordou as constantes críticas dirigidas ao PSG, face aos muitos milhões injetados no clube. "Fala-se sempre do PSG e pensam que só gastamos dinheiro.Isso não é verdade. Se tens uma empresa, tens de injetar dinheiro. Isso é o negócio e o futebol. Nós comprámos o clube por 70 milhões de euros, e, agora, vale mais de quatro mil milhões. Sim, é um negócio fantástico e acredito que temos um bom projeto", disse.

"No futebol, tomamos decisões. Somos honestos e estamos a dar o nosso melhor", rematou.