Faixa exibida pelos adeptos no Crystal Palace-Newcastle investigada pela polícia

Adeptos atacaram aprovação da Premier League sobre a venda do Newcastle para um consórcio da Arábia Saudita.

A polícia inglesa está a investigar os adeptos do Crystal Palace que levaram uma faixa crítica à Premier League. O cartaz fazia apologia à venda do Newcastle, rival de sábado. A polícia investiga uma acusação de racismo ao povo árabe.

A faixa retratava a imagem dos novos proprietários sauditas do clube, com um homem prestes a decapitar uma ave enquanto adeptos sem rosto cantavam ao fundo. "Temos o nosso clube de volta", podia-se ler na faixa vista no estádio Selhurst Park.

Além disso, aparece na imagem o presidente-executivo da Premier League, Richard Masters, acompanhado de um saco de dinheiro. O cartaz também listou crimes que as organizações de direitos humanos dizem ter como responsável o regime saudita, com uma marca ao lado de cada um: terrorismo, decapitações, abuso dos direitos civis, assassinato, perseguição e censura.

Um comunicado divulgado pelo grupo de apoiadores do "Holmesdale Fanatics" disse, de acordo com o jornal "The Guardian", que a Premier League "escolheu o dinheiro em vez da moral" ao permitir a aquisição por parte de um consórcio saudita, acrescentando que "fez negócios com um dos regimes mais sangrentos e repressivos do mundo".

A Polícia Metropolitana de Croydon comunicou, através do Twitter, que "recebeu um relatório de um banner ofensivo exibido pelos adeptos do Crystal Palace, que estão a ser investigados". "Qualquer alegação de abuso racista será levada muito a sério", garantiu.