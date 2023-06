Fair play financeiro não permite grandes loucuras ao Newcastle

O Daily Mail refere que os magpies poderão gastar à volta dos 85 milhões de euros no verão de forma a não entrarem em incumprimento com o fair play financeiro da UEFA.

Desde que foi adquirido por um consórcio saudita, o Newcastle entrou numa nova dimensão financeira que já lhe trouxe frutos, nomeadamente a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, cuja participação terá de preparar também ao nível do mercado.

Associados pela imprensa inglesa a nomes como James Maddison (Leicester), Moisés Caicedo (Brighton), Scott McTominay (Manchester United) ou Dominik Szoboszlai (Leipzig), os magpies terão, no entanto, recebido notícias amargas relativamente à sua margem de investimento no verão.

Isto porque, de acordo com o jornal Daily Mail, o clube inglês só poderá gastar 75 milhões de libras - cerca de 85 milhões de euros - no mercado, de forma a não entrar em incumprimento com o fair play financeiro da UEFA.

Assim sendo, o Newcastle terá de gerir os seus alvos no mercado de forma estratégica ou proceder a várias vendas durante o próximo defeso para aumentar o orçamento de transferências.