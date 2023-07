Fair-play financeiro da UEFA: Barcelona multado, Manchester United com défice

O PSG, sempre muito questionado, cumpriu os objetivos determinados pelo organismo

O Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA anunciou, esta sexta-feira, que o FC Porto "cumpriu a meta" estabelecida no acordo relativo ao fair-play financeiro, revelando ainda quem não cumpriu, com as respetivas sanções. Barcelona e Manchester United saíram malparados.

Na última avaliação financeira ainda com as regras do fair-play financeiro estabelecidas em 2018, a UEFA comunicou que o Royal Antuérpia e o Trabzonspor não cumprem os requisitos, tendo feito um acordo para alcançar essa meta em 2025/26. Pagam dois milhões de euros, sendo 300 mil euros fixos e obrigatórios, e os restantes 1,7 milhões de euros condicionados ao cumprimento do acordo.

O Barcelona foi multado em 500 mil euros por declarar de forma errada lucros no exercício de 2022.

Manchester United, Konyaspor e Apoel tiveram pequenos défices, sendo muoltados em 300, 100 e 100 mil euros respetivamente.

O Anderlecht não cumpriu o acordo semelhante ao do FC Porto e foi multado em 100 mil euros.

O Riga, Olimpija Ljubljana e Slovan Bratislava foram multados em 100 mil euros por não apresentarem a informação financeira completa e precisa no prazo indicado.

Quanto aos nove clubes a cumprir acordos em 2022/23, apenas o Basaksehir não cumpriu os objetivos e foi multado em 400 mil euros. Lille cumpriu e abandona o programa de seguimento da UEFA; Milan, Mónaco, Roma, Besiktas, Inter, Marselha e PSG cumpriram os objetivos em 2022, e continuarão sob escrutínio e com supervisão do acordo de liquidação em 2023.