Redação com Lusa

Ucrânia juntou-se à candidatura ibérica para o Mundial'2030.

A ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, recebeu esta quarta-feira "com grande satisfação" e de "braços abertos" a integração da Ucrânia na candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial'2030.

"O desporto é palco para promover a tolerância e celebrar a solidariedade. Façamos desta candidatura uma celebração da paz e dos valores comuns que unem toda a humanidade", escreveu na rede social Twitter Ana Catarina Mendes, responsável pela tutela do Desporto.

A integração da Ucrânia na já anunciada candidatura ibérica à organização do Mundial'2030 de futebol foi oficializada esta quarta-feira pelas federações de Portugal (FPF) e Espanha (RFEF), em conferência de imprensa na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Em pleno conflito militar com a Rússia, a Ucrânia vem redimensionar a única candidatura europeia para a organização da principal competição mundial de seleções em 2030, cujo protocolo de colaboração entre FPF e RFEF já tinha sido assinado em outubro de 2020.

O Catar acolherá a 22.ª edição do campeonato do mundo este ano, de 20 de novembro a 18 de dezembro, seguindo-se uma inédita coorganização entre três países (Canadá, Estados Unidos e México), em 2026, e a celebração do centenário da prova, em 2030.

A escolha dos países organizadores do Mundial'2030 está prevista para o 74.º congresso da FIFA, em 2024, após Portugal ter recebido o Euro'2004 e a Espanha o Euro'1964 e o Mundial'1982, ao passo que a Ucrânia albergou o Euro'2012, em conjunto com a Polónia.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia já causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas - mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,4 milhões para os países europeus -, de acordo com a ONU, que encara esta crise de refugiados como a pior em plena Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).