Fàbregas terá sido oferecido e recusado pelo Botafogo de Luís Castro

Médio de 35 anos é um jogador livre depois de três épocas e meia no Mónaco.

Livre no mercado depois de uma passagem de três épocas e meia no Mónaco, Cesc Fàbregas terá sido oferecido ao Botafogo de Luís Castro, de acordo com alguns portais relacionados com transferências e alguns órgãos de comunicação brasileiros.

No entanto, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF", o experiente médio acabou por ser descartado pelo clube brasileiro, devido ao histórico de lesões e idade avançada.

De recordar que, na última temporada, Fàbregas entrou em campo em apenas cinco jogos pelo Mónaco, não tendo marcado qualquer golo.