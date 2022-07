Fàbregas rejeita mudança para clube da segunda divisão espanhola

O presidente do Las Palmas tentou convencer o experiente médio a rumar ao emblema, mas Fàbregas não mostrou grande entusiasmo com a ideia

Cesc Fàbregas é um nome livre no mercado, depois de uma temporada para esquecer no Mónaco, onde fez apenas cinco jogos.

Longe de Espanha desde a temporada 2013/14, a última em que representou o Barcelona, o médio de 35 anos foi esta sexta-feira associado ao Las Palmas, da segunda divisão espanhola mas, segundo o jornal Marca, apesar do esforço do presidente do clube, o internacional espanhol rejeitou a mudança.

A fonte garante que Miguel Ángel Ramírez, dirigente máximo do emblema insular, ligou a Fàbregas com vista a convencê-lo a rumar ao Las Palmas, mas o jogador terá outros planos para a próxima temporada, que permanecem desconhecidos de momento.