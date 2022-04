Fàbregas de volta a uma convocatória sete meses depois... na quarta divisão

Médio está de volta aos relvados, anunciou o treinador do Mónaco, Philippe Clément.

Cesc Fàbregas, que esta temporada disputou apenas cinco jogos pela equipa principal do Mónaco, tendo estado a contas com uma lesão na coxa, vai regressar a uma convocatória sete meses depois, anunciou o treinador Philippe Clément.

O último jogo do médio espanhol, que integrará a convocatória da equipa B, no encontro de sábado com o Aubagne, no quarto escalão do futebol francês, havia sido o triunfo do clube francês na receção aos austríacos do Sturm Graz, em jogo da fase de grupos da Liga Europa.

Cesc Fàbregas termina contrato com o emblema monegasco em junho e tudo aponta para que não renove com o clube, ao qual chegou em janeiro de 2019, proveniente do Chelsea.