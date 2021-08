Fàbregas alerta Messi sobre o PSG: "Quando não vence, toda a gente vê como desastre..."

Antigo companheiro, Cesc Fàbregas alertou sobre desafios para o astro argentino no PSG.

Na quarta época no futebol francês, o espanhol Cesc Fàbregas, antigo companheiro de Messi no Barcelona, alertou o astro argentino sobre seu futuro no PSG. De acordo com o médio de 34 anos, a pressão na equipa de Paris é proporcional ao alto investimento.

"Quando o PSG não vence o campeonato, toda a gente vê isso como um desastre porque gasta-se muito dinheiro. Todos a veem como uma liga de uma equipa apenas, mas nos últimos cinco anos Mónaco e Lille venceram. Não é tão fácil quanto as pessoas pensam. São jogadores muito intensos, muito agressivos, muito rápidos e fortes", disse Cesc em entrevista ao jornal "Metro".

"É uma boa liga, que está a melhorar. Eles já são jogadores físicos, agressivos no bom sentido, defendem muito bem. No ataque não tinham muito talento, mas estão a aprimorar-se. Novos treinadores estrangeiros e modernos estão a entrar e é uma liga que está a crescer com essa geração de treinadores e jogadores", acrescentou.

Por fim, Cesc Fàbregas deu a sua impressão sobre Messi a partir das três épocas que jogaram juntos no Barcelona (entre 2011 e 2014). "Acho que às vezes ele nem percebe o quão grande ele é. Às vezes ele vai a lugares e acha que é normal para ele porque ele cresceu assim, sendo o melhor", afirmou.