Fábio Vieira foi titular, fez duas assistências, e Arsenal avança na Taça de Inglaterra

Arsenal bateu o Oxford United por 3-0, nos 32 avos de final da Taça de Inglaterra.

Os 32 avos de final da Taça de Inglaterra finalizaram na noite desta segunda-feira, com o Arsenal a vencer em casa do Oxford United, por 3-0. O português Fábio Vieira foi titular e saiu aos 81 minutos, já depois de ter assistido para os dois primeiros golos do encontro.

Elneny, aos 61 minutos, Nketiah, aos 70' e aos 76', apontaram os tentos dos gunners no reduto da equipa do terceiro escalão do futebol inglês.

Na próxima fase, a formação londrina vai medir forças com o Manchester City.

As assistências do médio português: