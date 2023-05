Fábio Silva fica sem treinador a um jogo do final da época

Ruud van Nistelrooy deixa PSV ao final de quase uma época. Sucedeu a Roger Schmidt e conquistou dois troféus: Taça e Supertaça dos Países Baixos

Ruud van Nistelrooy já não é treinador do PSV. O sucessor de Roger Schmidt sai do clube a uma partida do final da temporada.

Fábio Silva, internacional sub-21, fica, assim, sem treinador, a um pequeno passo do final de 2022/2023.

Sucessor de Roger Schmidt, Van Nistelrooy não quis esperar pelo final da época, por não sentir "apoio suficiente" dentro do clube, revelou o PSV.

Antiga figura da seleção dos Países Baixos, Van Nistelrooy conquistou dois títulos no comando técnico do PSV: Supertaça e Taça.