Fábio Carvalho volta a estar no radar do Liverpool, dizem ingleses

Médio de 19 anos do Fulham, treinado por Marco Silva, está nos planos do Liverpool para este mercado de inverno, segundo a imprensa britânica

A cumprir a segunda temporada a sénior no Fulham, Fábio Carvalho está no radar do Liverpool, que tem a concorrência do West Ham na corrida pelo médio nascido em Portugal, de 19 anos, assegura a Daily Express.

Segundo a publicação, Marco Silva terá mesmo tido uma conversa com o jovem, que termina o contrato com os londrinos no próximo verão, aconselhando-o continuar no Fulham e a não saltar já para uma equipa de calibre mundial, para bem da carreira.

Já não é a primeira vez que Carvalho suscita interesse nos gigantes do futebol europeu, com Real Madrid, Barcelona, Liverpool e FC Porto a terem sido associados ao criativo no passado.

Nascido em Torres Vedras e com parte da formação feita no Benfica, Fábio Carvalho rumou para Inglaterra muito cedo, aos 14 anos, onde completou a formação no Fulham. O médio tem sido um dos grandes destaques do líder do Championship, segunda divisão inglesa, com sete golos e duas assistências em 17 jogos efetuados esta temporada.