Fabinho vai falhar final da FA Cup, mas pode ainda jogar a da Champions

Médio saiu lesionado da partida com o Aston Villa. Jogo decisivo da Liga dos Campeões está marcado para o dia 28 de maio

Para já, Fabinho é apenas uma dor de cabeça para Jurgen Klopp na final da Taça de Inglaterra. O médio brasileiro vai falhar a decisão com o Chelsea, mas pode ainda jogar o encontro decisivo da Champions.

O técnico alemão confirmou a ausência para a discussão do título, em Wembley, mas mostrou-se otimista quanto à disponibilidade do jogador para as decisões no campeonato e na Liga dos Campeões, que se decide a 28 de maio, em Paris.

Recorde-se que Fabinho saiu mais cedo do último encontro do Liverpool na Premier League, na casa do Aston Villa.