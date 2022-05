Fabinho discorda de Mbappé: "Jogar na América do Sul é diferente, não mais fácil"

Avançado francês causou polémica ao afirmar que o futebol europeu é mais avançado do que o sul-americano

Kylian Mbappé despertou a atenção da imprensa brasileira ao afirmar, em entrevista à TNT Sports Brasil, que o futebol europeu tem um nível superior ao do sul-americano, sendo essa a razão que explica o porquê de os últimos três campeões mundiais terem sido países europeus (França, Alemanha, Espanha e Itália).

"A vantagem é que temos jogos sempre ao mais alto nível, com a Liga das Nações, e chegamos ao Mundial preparados. O Brasil e a Argentina não têm isso na América do Sul, o futebol não é tão avançado. Por isso é que os últimos campeões mundiais foram europeus", considerou o astro francês.

A declarações não passou em branco junto da imprensa sul-americana, com Fabinho, médio brasileiro do Liverpool, a discordar da opinião do francês, respondendo que "jogar na América do Sul é diferente, não mais fácil".

"Temos de ir a países como a Bolívia, acho que a França nunca jogou lá [informação correta]. Além disso, acredito que o Brasil e a Argentina iam também terminar em primeiro lugar se estivessem na qualificação europeia", atirou Fabinho ao SportsCenter.