Fabián O'Neill, antigo jogador da Juventus, morreu aos 49 anos

Internacional uruguaio foi internado de urgência no sábado e faleceu este domingo, vítima de cirrose crónica.

O ex-futebolista Fabián O'Neill morreu, este domingo, aos 49 anos. O antigo médio da Juventus foi internado de urgência no sábado e acabou por falecer no dia de hoje, vítima de cirrose crónica.

"El Mago", como era conhecido, era considerado um grande talento do futebol uruguaio, mas nunca conseguiu atingir o topo, numa carreira sempre ligada ao alcoolismo.

Formado no Nacional, do Uruguai, onde iniciou o percurso profissional, despertou o interesse do Cagliari e ao fim de cinco temporadas assinou pela Juventus (onde esteve um ano e meio). Jogou depois no Perugia e acabou por regressar ao Nacional em 2003. Retirou-se do futebol em 2004, com 29 anos.

Foi internacional pela seleção azul celeste por 19 ocasiões (dois golos), tendo sido chamado para o Campeonato do Mundo da Coreia e do Japão, em 2022.