FA investiga cartão a jogador do Arsenal na Premier League devido a apostas

Identidade do futebolista dos gunners e qual encontro da competição em causa não foi revelado pela Imprensa

A Associação de Futebol (FA), que tutela o futebol inglês, procede à investigação da atribuição de um cartão amarelo a um jogador do Arsenal durante um jogo na fase inicial da Premier League, devido a fluxo irregular de apostas sobre esse lance.

Segundo o portal "The Athletic", que desvendou este processo dirigido pela FA, informação essa, entretanto, citada pela "BBC", não foi revelada a identidade do futebolista dos gunners e qual encontro da competição em causa.

"A FA está ciente do assunto em questão e está a estudar o assunto", cita o portal.

Os responsáveis da FA foram, de acordo com o "The Athletic", contactados por determinadas casas de apostas a laborar no mercado inglês após estas terem detetado um volume de apostas cujos padrões foram causadores de suspeita.

O caso mereceu a atenção do organismo que tutela o futebol inglês visto que há casas de apostas que permitem aos seus clientes apostarem de forma específica em cada jogo - número de faltas, cartões, cantos, tempo de golos, entre outras opções.