FA adverte Rooney por revelar que lesionou Terry propositadamente em 2006

Organismo recebeu uma queixa após o ex-avançado ter feito a confissão numa entrevista. Além disso, explicou o motivo pelo qual quis magoar um adversário dos blues

Dezasseis anos passados, Wayne Rooney revelou publicamente que, num Manchester United-Chelsea de 2015/16, lesionou o compatriota John Terry de propósito e, por isso, confirmou o ex-avançado, foi advertido pela federação inglesa (FA).

Numa conferência de Imprensa dada esta quinta-feira, Rooney especificou que a reprimenda do organismo britânico foi suscitada por uma queixa anónima, na sequência de uma entrevista, dada no início deste mês, ao "Mail on Sunday".

"Eles [FA] fizeram uma advertência e não passou disso. A FA recebeu uma queixa e teve de analisar o caso. Eu recebi um aviso e o assunto está encerrado", disse Rooney, citado esta quinta-feira pela "Sky Sports".

O antigo avançado do Manchester United, além de confessar a vontade de lesionar um adversário do Chelsea, em abril de 2016, assumiu que tinha esse propósito porque estar consciente de que os blues iam vencer os red devils.

"Mudei os pitons para alumínio e usei os maiores porque queria tentar lesionar alguém. Eu sabia que não íamos ganhar esse jogo. Eram uma equipa muito melhor, então mudei os pitons", disse Rooney, que deixou mesmo marcas num adversário.

"O John Terry saiu do estádio de canadianas. Fiz-lhe um buraco no pé e depois assinei a minha camisola para ele depois do jogo. Umas semanas mais tarde enviei-lhe a camisola e pedi-lhe o meu piton de volta. Se virem as imagens desse jogo, quando eles estão a celebrar, o John está de canadianas", lembrou Rooney.

Tal como Rooney antecipou, o Chelsea venceu, então, o Manchester United categoricamente por 3-0, resultado, para o qual contribuiu um golo de Ricardo Carvalho, que permitiu a Mourinho festejar a segunda Premier League seguida.