Extremo do Everton a caminho do Fulham, de Marco Silva

Depois do avançado Raúl Jiménez (ex-Wolves) e do defesa Calvin Bassey (ex-Ajax), o Fulham, treinado por Marco Silva, está prestes a garantir mais um reforço para a temporada 2023/24.

De acordo com a Sky Sports, os cottagers chegaram a um acordo verbal com o Everton para a contratação de Demarai Gray, extremo jamaicano de 27 anos, que representa os toffees há duas temporadas.

Os valores do negócio ainda não são conhecidos, sabendo-se apenas que o jogador não será vendido pelo Everton enquanto não for encontrado um substituto.

Gray também atraiu interesse do Crystal Palace e do Besiktas, da Turquia, assim como de vários clubes da Arábia Saudita, mas o Fulham parece ter vencido a corrida pelos seus serviços.

Contratado em 2021 aos alemães do Bayer Leverkusen, depois de ter cumprido a formação no Leicester, Demarai Gray apontou seis golos e uma assistência em 36 jogos ao serviço do Everton na época passada.

Em sentido contrário, o jornal L'Équipe refere que o Mónaco, perante a saída iminente de Axel Disasi para o Chelsea, chegou a acordo com o Fulham pelo central inglês Tosin Adarabioyo, que deverá rumar ao Principado a troco de cinco milhões de euros.