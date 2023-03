Extremo do Bayern quer mais protagonismo e Guardiola esfrega as mãos

Serge Gnabry já chegou aos dois dígitos nos golos e nas assistências, mas quer mais. Manchester City, próximo adversário na Champions, atento

Um dos mais fiáveis jogadores do Bayern nas últimas temporadas, Serge Gnabry está, de acordo com a imprensa alemã, descontente com a falta de protagonismo na equipa de Nagelsmann. O Manchester City, próximo adversário na Champions, está atento à situação do extremo.

Segundo a Sky Sports alemã, o jogador sente que está a perder terreno no sistema de Nagelsmann, apesar de já ter atingido, mais uma vez, ainda em março, os dois dígitos nos golos e nas assistências.

Pep Guardiola e o Manchester City estariam dispostos a receber o internacional alemão, que interessa, ainda, à Juventus.