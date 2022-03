Extremo associado ao Benfica está disposto a jogar de graça no Grêmio, garantem brasileiros

Tetê com as cores do Shakhtar Donetsk

Tetê pertence aos quadros do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

De acordo com o portal Globo Esporte, Tetê e Grêmio estão ambos interessados em que o extremo de 22 anos se torne num verdadeiro reforço a custo zero durante três meses, com o jogador a estar disposto a não receber qualquer vencimento ao serviço do clube que o formou.

Relacionados

Tetê, extremo de 22 anos do Shakhtar Donetsk, tem o contrato suspenso por conta do conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia e está livre para assinar por qualquer emblema até ao final da época, tendo sido apontado recentemente à Premier League e ao Benfica, apesar de O JOGO ter apurado que o brasileiro está fora da órbita encarnada.

A ideia do jogador e do agente, Pablo Bueno, passará por Tetê aproveitar os três meses que restam de competição para manter os indíces físicos no emblema da Série B, com vista à próxima época. No entanto, a publicação avança que a direção do Grêmio está reticente quanto à transferência devido à indefinição no futuro do jogador.

A concretizar-se a mudança, a fonte garante que Tetê está disposto a abdicar de qualquer salário e pretende que as receitas provenientes da venda de camisolas com o próprio nome sejam doadas a instituições de caridade.

No domingo, Tetê publicou um vídeo nas redes sociais envergando a camisola do Grêmio, dando a entender que a operação está na reta final, para o agrado de vários adeptos do clube de Porto Alegre.

Até à suspensão do campeonato ucraniano, devido à invasão russa ao país, Tetê atravessava a quarta época com as cores do Shakhtar Donetsk, levando dez golos e duas assistências em 28 jogos esta temporada.