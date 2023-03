Expulsões tramam Fulham e Bruno Fernandes ajuda United a apurar-se para as meias da Taça

No United, Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes, enquanto, no Fulham, Cédric Soares entrou em campo aos 89 minutos.

O Fulham, do português Marco Silva, falhou este domingo a presença nas meias-finais da Taça de Inglaterra, ao perder com o Manchester United (3-1), que aproveitou duas expulsões dos londrinos, com Bruno Fernandes a bisar.

Em Old Trafford, e depois de um primeiro tempo sem golos, foram os cottagers, com João Palhinha de início, a gelar o mítico estádio do futebol inglês, quando o sérvio Mitrovic bateu David de Gea, aos 50 minutos, uma vantagem que durou até tudo descambar nos visitantes.

O brasileiro Willian cortou a bola em cima da linha de golo com o braço e recebeu ordem de expulsão, tal o treinador português Marco Silva, por protestos, e Mitrovic, mas este por empurrar o árbitro Chris Kavanagh.

Da marca do castigo máximo, Bruno Fernandes fez o empate, aos 75 minutos.

Dois minutos depois, já com o Fulham completamente desequilibrado, e a tentar fechar espaços na sua defensiva, o austríaco Marcel Sabitzer estreou-se a marcar pelos red devils, após passe de Luke Shaw, com Bruno Fernandes a bater novamente Leno, em período de compensação (90'+6').

No United, Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes, enquanto, no Fulham, Cédric Soares entrou em campo aos 89 minutos.

Meias cedo, o Brighton, com golos de Undav (seis minutos), Ferguson (51' e 70'), March (82') e Mitoma (90'), superiorizou-se na receção ao Grimsby (5-0), do quarto escalão, enquanto num duelo entre duas equipas do segundo escalão, o Sheffield United bateu o Blackburn (3-2).

Nas meias-finais, o United vai defrontar o Brighton e o Sheffield United o Manchester City.