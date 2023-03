Após nova expulsão, Casemiro falha quatro jogos do Manchester United

De acordo com o regulamento em Inglaterra, a suspensão de um jogador passa de três a quatro jogos caso o cartão vermelho seja o segundo da temporada, o que sucede no caso do médio brasileiro.

Casemiro teve uma tarde para esquecer no empate do Manchester United frente ao Southampton (0-0), em jogo da 27.ª jornada da Premier League.

Após ter visto inicialmente cartão amarelo na sequência de uma falta sobre Carlos Alcaraz, aos 34 minutos, a intervenção do VAR ditou que o árbitro mudasse a cor do cartão e expulsasse o médio brasileiro, que enfrenta um castigo de quatro jogos (em vez dos habituais três), por se tratar da segunda expulsão da temporada.

Assim sendo, Casemiro vai desfalcar os red devils no próximo jogo frente ao Fulham, nos quartos de final da Taça de Inglaterra, assim como na visita ao Newcastle e nos jogos em casa frente ao Brentford e Everton, todos para o campeonato.

Recorde-se que o ex-FC Porto e Real Madrid já havia sido expulso na vitória do Manchester United diante do Crystal Palace (2-1), a contar para a 22.ª ronda da Premier League, a 4 de fevereiro.

Assista ao lance da expulsão, em que Casemiro acabou consolado pelos colegas de equipa e até pelo adversário que atingiu: