Expulsão vale a Raúl de Tomás dois jogos de suspensão... pelo menos

Espanhol defronta rival Barcelona dentro de três jornadas

Tem estado em destaque, já foi mencionado como hipótese para a seleção espanhola, mas Raúl de Tomás não teve uma terça-feira fácil. O avançado foi expulso nos minutos finais e muito dificilmente não será baixa para o Espanhol nos próximos dois jogos.

A imprensa espanhola teve acesso ao relatório do árbitro, que é particularmente duro com o jogador, que recebeu cartão vermelho depois de encostar a cabeça a um adversário do Athletic de Bilbau, no terceiro período de descontos do encontro que acabou empatado a uma bola.

RDT falhará, nesse sentido, muito provavelmente, os jogos contra Getafe e Granada. Caso a punição seja um pouco mais severa, o seu treinador pode ficar sem o seu contributo no dérbi, diante do Barcelona, que acontece dentro de três semanas.